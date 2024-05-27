«Автомобилист» продлил контракт с вратарем Галкиным

«Автомобилист» заключил новое соглашение с вратарем команды Владимиром Галкиным, сообщает пресс‑служба КХЛ.

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Клуб из Екатеринбурга подписал с игроком двусторонний контракт на три года.

Галкин в завершившемся сезоне провел за «Автомобилист» 36 матчей в регулярном чемпионате, отразил 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,1. Также на счету голкипера шесть игр в плей‑офф.

В прошедшем сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу» — в серии со счетом 3–4.