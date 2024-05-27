Сборная России поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ) несмотря на отстранение от всех турниров под эгидой организации.

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Российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося вчера чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 баллами. Лидирует в данном рейтинге Канада с 4100 очками.

Напомним, победителем чемпионата мира-2024 стала сборная Чехии, обыгравшая в финале команду Швейцарии со счётом 2:0. Бронза досталась шведам, взявшим верх в матче за третье место над канадцами (4:2).