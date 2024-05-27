Бывший тренер Овечкина рассказал, как однажды обмотал туалетной бумагой дом арбитра

Бывший главный тренер ряда клубов НХЛ Брюс Будро рассказал, как однажды решил отомстить судье Полу Деворски за обидное поражение возглавляемого им «Вашингтон Кэпиталз» от «Филадельфии Флайерз» в 2008 году. В то время Будро и Деворски были соседями в Херши.

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«Флайерз» забили свой первый гол в седьмой игре, и нашему вратарю помешали. Было абсолютно смешно, что он не заметил нарушения. Затем он дал нам удаление в овертайме, и они закрыли игру. Я был в ярости, а он был мой ближайший сосед. Поэтому я сказал жене, что мне все ещё горько. Мы с женой пошли в ванную, взяли несколько рулонов туалетной бумаги. Мы покрыли ей его дом. Деревья и всё, что перед ними. Он простоял таким два дня», — приводит слова 69-летнего Будро TVA Sports.

Напомним, Будро возглавлял «Вашингтон» с 2007 по 2012 год. Также он работал в качестве главного тренера в «Анахайм Дакс», «Миннесоту Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс».

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