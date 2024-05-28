Овечкин и Ничушкин вошли в список разочарований Кубка Стэнли-2024

Североамериканский журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic составил список главных разочарований Кубка Стэнли — 2024.

Среди российских хоккеистов в данный список вошли: вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, нападающие Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» и Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш».