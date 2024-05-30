«Эдмонтон» переиграл «Даллас» в четвертом матче серии плей-офф

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).

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Гости оформили преимущество в две шайбы уже на шестой минуте игры, однако во второй половине первого периода «Ойлерз» сравняли счёт. На 35-й минуте канадский клуб вышел вперёд благодаря голу в меньшинстве, а минуту спустя упрочил своё лидерство. На 59-й минуте хоккеисты «Эдмонтона» поразили пустые ворота, установив окончательный счёт матча.

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В составе хозяев тремя результативными передачами отметился их капитан Коннор Макдэвид.

Пятый матч серии плей-офф между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз» состоится в Далласе в ночь с 31 мая на 1 июня мск, шестую игру соперники вновь проведут в Эдмонтоне.