Бобровский и Шестеркин вошли в число главных звезд матча Кубка Стэнли

Российские вратари Сергей Бобровский и Игорь Шестеркин были названы второй и третьей звездой четвертого матча финала Восточной конференции плей‑офф НХЛ.

«Флорида» Бобровского дома выиграла у «Нью‑Йорк Рейнджерс» Шестеркина со счетом 3:2 в овертайме.

Шестеркин отразил 37 бросков и был признан третьей звездой матча. Бобровский отразил 21 бросок, отметился результативной передачей и был назван второй звездой матча. Первой звездой матча стал автор победной шайбы Сэм Райнхарт.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2–2.