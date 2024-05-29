Вратари Бобровский и Шестеркин вошли в число главных звезд матча Кубка Стэнли
Российские вратари Сергей Бобровский и Игорь Шестеркин были названы второй и третьей звездой четвертого матча финала Восточной конференции плей‑офф НХЛ.
«Флорида» Бобровского дома выиграла у «Нью‑Йорк Рейнджерс» Шестеркина со счетом 3:2 в овертайме.
Шестеркин отразил 37 бросков и был признан третьей звездой матча. Бобровский отразил 21 бросок, отметился результативной передачей и был назван второй звездой матча. Первой звездой матча стал автор победной шайбы Сэм Райнхарт.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2–2.