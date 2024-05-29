Сэм Райнхарт забил самый быстрый гол в овертаймах плей-офф в истории «Флориды».

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Нападающий «Пантерс» забросил решающую шайбу в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2 ОТ, 2-2).

Он отличился в овертайме на отметке 1:12.

Таким образом, Сэм Райнхарт забил самый быстрый гол с начала овертайма в истории «Флориды» в плей-офф НХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал Мэттью Ткачаку (1:51 во втором матче финала конференции 2023 года).