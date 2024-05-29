Тардиф подтвердил, что ИИХФ обсудит систему рейтинга сборных из-за России

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф подтвердил, что ИИХФ обсудит систему рейтинга сборных из-за ситуации команды России, которая поднялась на второе место в списке, будучи отстранённой от игр.

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«Да, это будет обсуждаться координационным комитетом ИИХФ, который внесёт предложение в совет ИИХФ в конце августа», — цитирует Тардифа «РИА Новости Спорт».

Напомним, после окончания ЧМ-2024 российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.