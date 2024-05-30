Глава IIHF заявил о бессмысленности рейтинга сборных

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о рейтинге сборных после улучшения в нем позиций России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тардиф заявил о бессмысленности рейтинга сборных из-за ситуации с Россией.

«Координационный комитет будет работать над этим и предложит новые правила составления международного рейтинга IIHF, которые будут адаптированы к текущему положению дел. Мы не должны наказывать страны, участвующие в чемпионатах мира», — подчеркнул глава организации.

Ранее сборная России поднялась на одну строчку рейтинга IIHF. Команда располагается на втором месте, имея в активе 4065 очков. Отстраненные россияне улучшили позицию после поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024. Лидирует в рейтинге Канада с 4100 очками, третье место занимает команда Финляндии (3955 очков).

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной такого решения стали текущие риски безопасности.