ХК «Сочи» заключил контракт с латвийским нападающим Николаем Елисеевым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с форвардом рассчитано на один год.

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29-летний Елисеев уже выступал в КХЛ за «Адмирал» и рижское «Динамо». В 2020 году он вернулся в рижское «Динамо» и сумел пробиться в основной состав, по ходу первой половины сезона-2021/2022 был самым результативным игроком в команде. Всего в КХЛ на счету нападающего 165 матчей, в которых форвард набрал 52 очка — забросил 29 шайб и отдал 23 результативные передачи.

В прошлом сезоне Елисеев провёл всего три матча за словацкий «Зволен». В сезоне-2022/2023 он выступал за владивостокский «Адмирал». В прошлом сезоне «Сочи» завершил регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Западной конференции.