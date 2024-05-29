Владимир Ткачев заработает более 600 млн рублей по контракту с «Авангардом».

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28-летний форвард подписал новый договор с клубом из Омска до конца сезона-2028/29.

«Теперь нападающий гарантированно получит 120 миллионов рублей в год и еще 30 в качестве бонусов. Плюс премии за попадание в тройку бомбардиров и чемпионство, которые не учитываются в потолке зарплат», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачев провел 58 игр за «Авангард» и набрал 75 (20+55) очков при полезности «плюс 13».

В Кубке Гагарина на его счету 12 матчей и 11 (0+11) баллов за результативность при полезности «минус 1».