Трое русских разочаровали Америку в плей-офф НХЛ

Здесь один из лучших снайперов розыгрыша, один из лучших вратарей современности и лучший российский нападающий современности.

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Сезон НХЛ близится к завершению, поэтому настаёт пора подведения итогов. Хоть по всему году говорить ещё немного рано — мало ли чем завершится плей-офф, но по розыгрышу Кубка Стэнли что-то сказать уже можно.

Так, наши североамериканские коллеги из The Athletic выделили 21 игрока, которые стали главными разочарованиями плей-офф НХЛ. В список попали три российских хоккеиста — один из лучших снайперов розыгрыша, один из лучших вратарей современности и лучший российский нападающий современности. А ещё двое попали в НЕдостойные упоминания!

Почему они оказались в этом топе и кто составил им компанию в списке главных разочарований плей-офф НХЛ — 2024? Приводим перевод статьи.

Одним из главных правил при составлении рейтинга стал выбор не более двух кандидатов от каждой команды.

Весь список

© Чемпионат.com

Это странный выбор. Сорокин в прошлом году занял второе место в голосовании на «Везину», и в свои 27 лет, получив крупный новый контракт, который ещё даже не вступил в силу, он явно был парнем на долгие годы вперёд для «Айлендерс». Потом приехал Патрик Руа и отдал место в основе в плей-офф Семёну Варламову — и спорить с этим решением было трудно. Сорокин попал в наш список из-за того, что не был достаточно хорош, чтобы выйти в стартовом составе в четырёх из пяти матчей, а также из-за плохой игры в тот единственный раз, когда ему всё же доверили место в основе.

НЕдостойные упоминания [среди вратарей]: Если бы я написал это примерно неделю назад, то уделил бы большое внимание Стюарту Скиннеру, но для команд, которые ещё «живы», всё может быстро измениться. Илья Самсонов из «Торонто» и Чарли Линдгрен из «Вашингтона» также заслуживают некоторого внимания.

Дело во мне или на самом деле ощущается, что разговор о кризисе Овечкина в плей-офф состоялся несколько месяцев назад? В любом случае он был отвратителен. Многие другие игроки в этом списке оказались здесь потому, что они сыграли просто «нормально», когда мы ожидали величия, но игра Овечкина, который остался без очков, была действительно плохой.

НЕдостойные упоминания [среди защитников]: Ни Алекс Пьетранджело, ни Ши Теодор, ни Ноа Хэнифин, попавший в команду в дедлайн, не были так хороши, как надеялись в рано вылетевшем «Вегасе». Адаму Пелечу пришлось нелегко в серии с «Айлендерс». У Тимоти Лильегрена из «Торонто» был худший показатель ожидаемых голов, пропущенных, когда игрок на льду, среди всех защитников, проведших более трёх матчей. И хотя вряд ли это можно назвать разочаровывающим, учитывая отсутствие ожиданий, давайте отдадим должное хоккеисту «Вашингтона» Винсенту Иорио, который отыграл ровно три смены и в общей сложности 1:50 и всё равно завершил плей-офф с отрицательным показателем полезности.

«Лавины», возможно, самая сложная команда для поиска кандидата, поскольку все большие звёзды проявили себя, Александр Георгиев был достаточно хорош после своего ужасного дебюта, и мне не хочется выбирать кого-то вроде Зака Паризе. Вместо этого мы сделаем, казалось бы, странный выбор в лице лучшего снайпера команды в плей-офф, хоккеиста, который был великолепен в матчах, в которых он принял участие, но попал в список из-за тех, в которых не принял участия. Как написал коллега Пьер Лебрюн, хочется надеяться — и это в первую очередь — на то, что с Ничушкиным всё в порядке. Однако нельзя отрицать, что потеря лучшего снайпера посреди серии стала огромной потерей и огромным разочарованием для «лавин».

НЕдостойные упоминания [среди нападающих]: Джон Таварес действительно создал победный гол в овертайме, но это был его практически единственный реальный вклад в краткосрочную игру «Лифс». Кори Перри пока мало что сделал для «Ойлерз». Каапо Какко стал помехой для «Рейнджерс». И если не учитывать травмы, то Илья Михеев в «Ванкувере» не оказал совершенно никакого влияния.