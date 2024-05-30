«Витязь» подписал контракт с канадским защитником

Состав «Витязя» пополнил канадский защитник Дин Стюарт, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. С канадским игроком оброны заключён контракт на один сезон.

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25-летний Дин Стюарт последние три сезона защищал цвета «Манитобы» в АХЛ. До этого дважды в 2015 и 2016 годах становился чемпионом Юниорской хоккейной лиги канадской провинции Манитоба. Стюарт был выбран в седьмом раунде драфта-2016 под общим 188 номером «Аризоной Койотс».

Ранее «Витязь» подписал контракты с ещё двумя легионерами — нападающими Фредериком Готье и Николя Баптистом. Напомним, регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Витязь» завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.