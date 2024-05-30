Овечкин: мне прямо хочется закончить с хоккеем

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что ненавидит тяжёлые тренировки в межсезонье, а в эти моменты даже теряет желание заниматься хоккеем.

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«Я ненавижу подготовительный сезон, вообще. Я ненавижу. Мне прямо хочется закончить с хоккеем. Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжёлое. Представляете, после отпуска там ты приехал, загар у тебя, всё хорошо. Тебе звонит твой тренер и говорит: «Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку». Ну и едешь на тренировку, потом отдыхаешь, потом ещё одна тренировка, и всё. Я это ненавижу, терпеть не могу», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.