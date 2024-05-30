Обладатель Кубка Гагарина покинул ярославский «Локомотив»

Нападающий Сергей Андронов покинул ярославский «Локомотив», сообщает пресс‑служба клуба КХЛ.

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— Хоккейный клуб «Локомотив» благодарит нападающего Сергея Андронова за игру в составе нашей команды! На протяжении двух сезонов Сергей был капитаном «Локомотива», внёс весомый вклад в успех коллектива, а его победный опыт помог в прогрессе многим молодым игрокам команды. Спасибо, Сергей, и удачи в продолжении карьеры! — говорится в заявлении.

Как ранее стало известно «Матч ТВ», 34‑летний форвард подпишет двухлетний контракт с петербургским СКА. О сделке будет объявлено в июне.

В минувшем сезоне Андронов набрал 20 (8+12) очков в 79 встречах за «Локомотив». В финальной серии Кубка Гагарина ярославский клуб проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0–4.

Андронов — олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА.