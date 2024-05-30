«Металлург» ищет варианты обмена нападающего Карпова
Магнитогорский «Металлург» ищет варианты обмена нападающего Максима Карпова, заявил спортивный директор клуба Сергей Гомоляко.
В минувшем сезоне 32‑летний хоккеист набрал 41 (12+29) очко в 61 матче регулярного чемпионата. В плей‑офф на счету Карпова 4 (0+4) очка в 21 игре. Контракт форварда рассчитан до апреля 2026 года.
— У нас есть желание расстаться с Максимом. Работаем над этим вопросом.
— Есть конкретные предложения?
— Есть. Но пока они не устраивают.
— Как складывается ситуация с контрактом Набокова?
— Обсуждаем. Наше решение понятное — хотим оставить его на длительный срок. Но многое зависит от драфта НХЛ, — заявил Гомоляко на пресс‑конференции.
«Металлург» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале плей‑офф ярославский «Локомотив» (4–0).