«Металлург» ищет варианты обмена нападающего Карпова

Магнитогорский «Металлург» ищет варианты обмена нападающего Максима Карпова, заявил спортивный директор клуба Сергей Гомоляко.

© КХЛ

В минувшем сезоне 32‑летний хоккеист набрал 41 (12+29) очко в 61 матче регулярного чемпионата. В плей‑офф на счету Карпова 4 (0+4) очка в 21 игре. Контракт форварда рассчитан до апреля 2026 года.

— У нас есть желание расстаться с Максимом. Работаем над этим вопросом.

— Есть конкретные предложения?

— Есть. Но пока они не устраивают.

— Как складывается ситуация с контрактом Набокова?

— Обсуждаем. Наше решение понятное — хотим оставить его на длительный срок. Но многое зависит от драфта НХЛ, — заявил Гомоляко на пресс‑конференции.

«Металлург» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале плей‑офф ярославский «Локомотив» (4–0).