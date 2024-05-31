Вратарь «Флориды» Бобровский установил новый рекорд

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вошел в тройку самых побеждающих вратарей из России в плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Победа над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции стала для Бобровского 40-й, по данному показателю он обошел Николая Хабибулина, одержавшего 39 побед в 72 играх.

Лидирует в рейтинге Андрей Василевский из «Тампы», на счету которого 66 побед в 115 матчах. Следом за ним расположился уже завершивший карьеру Евгений Набоков, у которого 42 победы в 86 играх.

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» в присутствии 18 006 болельщиков и завершилась победой южан с минимальным перевесом — 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Густав Форслинг, Антон Лунделль и Сэм Беннетт, поразивший пустые ворота. У проигравшей команды отличились Крис Крайдер и Алекси Лафреньер.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Флориды». Шестая игра серии пройдет в Санрайзе на «Арене Амерант Банк» в ночь на 2 июня и начнется в 3:00 по московскому времени.