Овечкин назвал имя своего преемника

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» заявил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) есть два игрока, которые способны стать его преемниками.

По его мнению, таковыми являются канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид и его соотечественник Натан Маккиннон, выступающий за «Колорадо Эвеланш».

«Сейчас, думаю, Макдэвид. Если не брать его? Маккиннон», — заявил россиянин.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.