«СКА‑Хабаровск» объявил об уходе главного тренера Шаронова

Главный тренер «СКА‑Хабаровска» Роман Шаронов вместе со своим штабом покинул команду, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

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Ранее 47‑летний Шаронов сообщил «Матч ТВ», что покинет клуб, так как соглашение с ним не было продлено. Специалист возглавлял дальневосточную команду с 2022 года.

— Роман Шаронов, Алексей Румянцев и Вячеслав Ткачёв покидают «СКА‑Хабаровск». Благодарим за время, проведенное в клубе. Удачи в дальнейшей тренерской карьере — говорится в сообщении.

«СКА‑Хабаровск» по итогам сезона‑2023/2024 занял 13‑е место в МЕЛБЕТ‑Первой лиге. В ФОНБЕТ Кубке России команда дошла до второго этапа ¼ финала Пути регионов, проиграв московскому «Динамо» (1:2).