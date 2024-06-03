«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли-2024

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

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Соперников нефтяников по финальной серии будет «Флорида Пантерз». Вчера пантеры оформили победу в полуфинальной серии с «Рейнджерс». Общий счёт — 4-2.