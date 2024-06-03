Как стало известно «Чемпионату», нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал однолетний контракт с нижегородским «Торпедо». Скоро об этом будет объявлено официально. Контракт 34-летнего нападающего с «Ак Барсом» истёк по завершении сезона, а форвард стал неограниченно свободным агентом.

© Чемпионат.com

«Дмитрий Кагарлицкий подписал однолетний контракт с «Торпедо», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.