Глава КХЛ назвал спорт номер один в России

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов назвал спорт номер один в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Морозов назвал главным спортом страны хоккей.

«Если взять многие показатели привлекательности, то будет видно, что хоккей все-таки лидирует в нашей стране. Мы живем с той мыслью, что нам самим нужно дальше расти и развиваться, не равняясь на другие виды спорта», — отметил глава лиги.

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024 стал «Металлург». В решающей серии команда из Магнитогорска оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

Победителем регулярного чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». В 68 играх команда набрала 98 очков.