Алексей Протас: об игре с Овечкиным в одном звене буду рассказывать детям

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поделился впечатлениями от игры в одном звене с Александром Овечкиным, назвал россиянина величайшим хоккеистом и заявил, что это останется у него в памяти на всю жизнь

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«То, что я играл с Александром Овечкиным в одном звене, – останется в памяти на всю жизнь. Такое можно будет детям рассказывать. Он действительно величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории этой игры. Это было для меня очень значимым событием», – цитирует Протаса Sport5.by.



В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний белорус провёл 78 матчей, в которых набрал 29 (6+23) очков. В четырёх матчах серии первого раунда плей-офф с «Рейнджерс» Протас набрал 2 (0+2) очка и вышел на шестое место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ среди белорусских игроков.