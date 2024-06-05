Российский вратарь скоро станет самым дорогим в НХЛ

Игорь получает в полтора-два раза меньше, чем его топовые коллеги, но скоро всё изменится.

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Игорь Шестёркин провёл выдающийся плей-офф, став вторым (на данный момент) по проценту отражённых бросков среди вратарей, проведших больше трёх матчей, а также является лидером по количеству сейвов. Российский голкипер провёл сильные серии против «Каролины» и «Флориды», получив кучу комплиментов в свой адрес. В том числе от главного тренера «Пантерз» Пола Мориса: «Я не видел такой игры вратаря в серии со времён Жозе Теодора в 2002 году. Ребята как минимум четыре раза оставались один на один с Шестёркиным в первых пяти матчах серии, шесть раз в одной игре, но мы ничего не добились. Шестёркин был великолепен в этой серии».

Игру Игоря отмечали и партнёры. Адам Фокс, комментируя вылет из розыгрыша Кубка Стэнли, сказал: «Весь сезон мы занимали первое место в лиге. Очевидно, мы думали, что сможем выиграть всё. Всякий раз, когда в твоих воротах играет Шестёркин, у тебя всегда есть шанс на Кубок, и этот год не стал исключением».

Сейчас у Шестёркина остался год по действующему контракту, который составляет смешные $ 5,666 млн. Подписан он был перед тем самым сезоном, когда Игорь довёл команду до финала конференции, а по итогам сезона выиграл «Везину» — приз лучшему вратарю сезона.

По соотношению «цена-качество» это, бесспорно, самый лучший контракт для вратарей в НХЛ. Сергей Бобровский, который является самым высокооплачиваемым голкипером лиги, получает $ 10 млн, Андрей Василевский зарабатывает $ 9,5 млн, а Коннор Хеллебайк, который, вероятно, выиграет «Везину» в этом году, имеет зарплату в $ 8,5 млн. То есть главные топы НХЛ получают в полтора-два раза больше, чем Игорь.

А кто же получает на уровне Шестёркина? Например, вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер, зарабатывающий $ 5,25 млн в «Вашингтоне», не являясь даже первым вратарём. Или Джек Кэмпбелл, голкипер «Эдмонтона», который после драфта отказов даже не смог вернуться в команду. Его кэпхит составляет $ 5 млн.

В североамериканской прессе появилась информация, что «Рейнджерс» скоро начнут переговоры по новому контракту для Шестёркина. New York Post считает, что российский вратарь может рассчитывать на сумму в $ 12 млн, что автоматически сделает его самым высокооплачиваемым голкипером лиги. И, скорее всего, на долгие годы. Потому что не видно, что кто-то из коллег сможет его перепрыгнуть.

Журналисты «Рейнджерс» намедни спросили у Игоря насчёт нового контракта с командой, на что он в шутку ответил: «Я не говорю по-английски», — а затем по-доброму улыбнулся. В случае Шестёркина это уже становится универсальным оправданием.

Какие варианты есть у россиянина, помимо «Рейнджерс»? Можно совершить попытку отыграть следующий сезон, а после выйти на рынок свободных агентов, чтобы выслушать все предложения, которых точно будет в достатке. Такой вратарь понадобится ¾ командам НХЛ.

Но нужно ли это Игорю? Есть сомнения, причём большие. Предпосылки к тому, что Шестёркин покинет Нью-Йорк, близятся к нулю. Организация отвечает всем требованиям: команда в ближайшие годы точно будет бороться за кубок, никаких проблем внутри коллектива нет, щедро оплачивать труд генеральный менеджер готов, болельщики в «Мэдисон Сквер Гарден» сходят с ума от Игоря. Что ещё может быть нужно, спрашивается?

Потолок зарплат ко времени начала действия нового контракта повысится, но сумма в $ 12 млн, прозвучавшая из уст журналистов New York Post, может быть, слегка завышенная. Генеральные менеджеры НХЛ не совсем охотно готовы платить вратарям на уровне топовых нападающих, потому что последние кубки, не считая Василевского, выигрывали вратари, которые не получали и $ 5 млн. Но свои $ 10-11 млн Шестёркин точно заберёт, и не остаётся никаких сомнений – с сезона-2025/2026 он будет самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ.

Североамериканский журналист Винс Меркольяно сказал: «Пока в воротах находится номер 31, чемпионское окно «Рейнджерс» останется открытым». С этим утверждением остаётся только согласиться.