Фетисов оценил перспективы нападающего Радулова

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал перспективы нападающего Александра Радулова после его ухода из «Ак Барса».

© Чемпионат.com

«Всё зависит от Радулова, хочет он играть или нет, нужно ли ему это или не нужно. Я играл до 40 лет, мне было интересно, я любил эту игру и люблю. Любить хоккей и играть в таком возрасте очень возможно. Решения должны приниматься, когда есть какая-то цель и стремление к чему-то, и это немаловажный фактор. Какое бы он решение по карьере ни принял, я его буду уважать в любом случае», — приводит слова Фетисова ТАСС.



Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.