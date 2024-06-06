СМИ узнали зарплату Радулова в ярославском «Локомотиве»

Зарплата нападающего Александра Радулова по однолетнему контракту с ярославским «Локомотивом» составит 70 миллионов рублей в год, сообщает «Чемпионат».

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В четверг «Локомотив» объявил, что подписал с 37‑летним Радуловым контракт на сезон.

Радулов в минувшем сезоне выступал за казанский «Ак Барс», набрал 40 очков (16+24) в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, добавив к ним 4 очка (1+3) в четырех играх плей‑офф.

Радулов является обладателем Кубка Гагарина, двукратным чемпионом мира и чемпионом мира среди юниоров. Ранее в КХЛ форвард выступал за московское «Динамо», уфимский «Салават Юлаев» и ЦСКА. В НХЛ хоккеист защищал цвета «Нэшвилла», «Монреаля» и «Далласа».