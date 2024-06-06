Ротенберг призвал изгнать блатных детей из хоккея

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что необходимо избавляться от блатных детей в хоккее. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, повальной коммерциализации в спорте быть не должно.

«Говоря о коммерческой стороне, нельзя допускать неправильной коммерциализации в спорте. И в первой очереди — в детском спорте. Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было», — заявил Ротенберг.



В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.