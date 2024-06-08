Тренер «Флориды» раскрыл особенности катания Овечкина

Российский тренер "Флориды Пантерз" Максим Иванов раскрыл, в чем заключаются особенности катания хоккеистов Александра Овечкина, Евгения Малкина, Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

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"У каждого — свой стиль движения. Есть плюсы, есть минусы — нет такого, чтобы кто-то катался идеально. Всегда есть, над чем работать. Саша катается мощно, Сид сильнее всего на коротких участках поля, хорошо работает ногами. У Жени лучше всего получается само скольжение. У того же Макдэвида кроссовер суперский", - заявил он.



В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает Овечкин, попал на "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. "Кэпиталз" не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф.

Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы. "Флорида" сыграет в финале Кубка Стэнли с "Эдмонтон Ойлерз".