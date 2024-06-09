Потолок зарплат в НХЛ подняли до 88 миллионов долларов

Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне вырастет до 88 миллионов долларов, сообщается на официальном сайте турнира.

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В текущем сезоне потолок зарплат составляет 83,5 млн долларов. Сообщается, что в сезоне‑2024/25 потолок вырастет на 4,5 млн долларов и составит 88 млн долларов.