Потолок зарплат в НХЛ подняли до 88 миллионов долларов
Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне вырастет до 88 миллионов долларов, сообщается на официальном сайте турнира.
В текущем сезоне потолок зарплат составляет 83,5 млн долларов. Сообщается, что в сезоне‑2024/25 потолок вырастет на 4,5 млн долларов и составит 88 млн долларов.
— Приятно это видеть. Я знаю, что генеральные менеджеры клубов и команды рады большей гибкости, — сказал комиссар НХЛ Гари Беттмэн, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.