Турнир четырех наций пройдет в Монреале и Бостоне

В первой игре 12 февраля сборная Канады будет противостоять Швеции на арене Bell Centre в Монреале. 13 февраля сборная США сыграет там с командой Финляндии.

© РИА Новости / Владимир Федоренко

15 февраля Финляндия сыграет против Швеции,США – с Канадой.

После этого состоятся матчи на арене TD Garden в Бостоне. 17 февраля там пройдут игры Финляндии с Канадой и США против Швеции.

Финал состоится 20 февраля.

Все матчи в рамках Турнира четырех наций будут проходить в соответствии с правилами НХЛ. Каждая команда проведет по три матча в рамках кругового турнира, после чего две лучшие сыграют в финальной игре.

Напомним, в феврале НХЛ объявила о проведении в феврале 2025 года международного турнира среди сборных. Российская команда не вошла в число участников.

В турнире примут участие команды Канады, США, Финляндии и Швеции.