Турнир четырех наций пройдет в Монреале и Бостоне
В первой игре 12 февраля сборная Канады будет противостоять Швеции на арене Bell Centre в Монреале. 13 февраля сборная США сыграет там с командой Финляндии.
15 февраля Финляндия сыграет против Швеции,США – с Канадой.
После этого состоятся матчи на арене TD Garden в Бостоне. 17 февраля там пройдут игры Финляндии с Канадой и США против Швеции.
Финал состоится 20 февраля.
Все матчи в рамках Турнира четырех наций будут проходить в соответствии с правилами НХЛ. Каждая команда проведет по три матча в рамках кругового турнира, после чего две лучшие сыграют в финальной игре.
Напомним, в феврале НХЛ объявила о проведении в феврале 2025 года международного турнира среди сборных. Российская команда не вошла в число участников.
В турнире примут участие команды Канады, США, Финляндии и Швеции.
Турнир четырех наций пройдет в Монреале и Бостоне
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