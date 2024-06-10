Экс-тренер «Салавата» раскритиковал руководство уфимского клуба

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин обвинил руководство уфимского клуба в пассивности и раскритиковал трансфер лидера Ивана Дроздова в ЦСКА. За 24-летнего форварда «Салават Юлаев» получил трёх молодых игроков системы ЦСКА и денежную компенсацию.

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«Хорошо, даже если где-то по вертикали принято решение, бейтесь за компенсацию! А когда за лидера команды в расцвете сил, со статусом нелегионера и относительно небольшим контрактом дают трёх юниоров из МХЛ, это вызов здравому смыслу. Как говорил классик, может в консерватории что-то подправить? Именно к ней – основные вопросы. Да, понятно, что в финансовом плане «Салават Юлаев» уже не один из лидеров КХЛ, а где-то в семёрке-десятке. В таких условиях особые требования – к «консерватории», которой необходима системная, профессиональная работа – прежде всего по всей вертикали. Уфа, к сожалению, пока далеко позади, – сказал бывший тренер уфимцев», — цитирует Сафина Russia-Hockey.ru.



В прошедшем сезоне Дроздов провёл за «Салават Юлаев» 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 48 очков — забросил 24 шайбы и отдал 24 результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Дроздова 121 (58+63) очко в 279 матчах.