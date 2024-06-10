Канадский хоккеист хочет сыграть за сборную России

Канадский хоккеист, нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт подал документы на получение российского гражданства. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Увидим, что из этого получится. Да, у нас в клубе был на эту тему разговор. Но пока мне для прессы нечего сказать. Поданы документы, или просто есть мысли на этот счет? И то и другое. Мы пытаемся это сделать. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пакетт.



Он признался, что обсуждал эту тему с получившим российский паспорт американским защитником «Динамо» Бреннаном Меннеллом. По словам Пакетта, одноклубники сошлись во мнении, что если выступать в КХЛ не один год, если все нравится и хочется строить карьеру в этой лиге, этим стоит пользоваться.

Также канадец высоко отозвался о россиянине Никите Кучерове, с которым они вместе выступали в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Пакетт сказал, что был бы рад сыграть с Кучеровым за сборную России.