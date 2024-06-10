Канадский хоккеист подал заявление на получение гражданства России

Нападающий столичного хоккейного клуба «Динамо» канадец Седрик Пакетт подал заявление на получение российского гражданства. ТАСС

«Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Увидим, что из этого получится. Да, у нас в клубе был на эту тему разговор. Но пока мне для прессы нечего сказать. Поданы документы, или просто есть мысли на этот счет? И то и другое. Мы пытаемся это сделать. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пакетт. Газета.Ru

30‑летний Пакетт перешел в московское «Динамо» в 2023 году. В 57 матчах регулярного чемпионата набрал 35 (22+13) очков, добавив к ним 7 (4+3) очков в восьми матчах плей‑офф. Матч ТВ