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Канадский хоккеист «Динамо» Пакетт подал заявление на получение гражданства РФ

Нападающий столичного хоккейного клуба «Динамо» канадец Седрик Пакетт подал заявление на получение российского гражданства. ТАСС

«Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Увидим, что из этого получится. Да, у нас в клубе был на эту тему разговор. Но пока мне для прессы нечего сказать. Поданы документы, или просто есть мысли на этот счет? И то и другое. Мы пытаемся это сделать. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пакетт. Газета.Ru

30‑летний Пакетт перешел в московское «Динамо» в 2023 году. В 57 матчах регулярного чемпионата набрал 35 (22+13) очков, добавив к ним 7 (4+3) очков в восьми матчах плей‑офф. Матч ТВ

Канадский хоккеист подал заявление на получение гражданства России
© РИА Новости
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