Бобровский рассказал об особом подходе к тренировкам

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, что около семи лет назад он придумал себе упражнения, которые помогают ему лучше размяться перед тренировкой и влияют на его развитие как хоккеиста. Россиянин заявил, что это помогает ему снизить нагрузку на своё тело и оставаться здоровым. Бобровский медленно исполняет различные упражнения на льду и тянет свои мышцы.

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«С тех прошло уже много времени. Это просто помогает мне правильно войти в тренировочный процесс. Я провожу больше времени на льду, чем вне льда, особенно перед тренировкой, и это помогает мне погрузиться в неё. Я бы сказал, что стараюсь синхронизировать свой разум и своё тело на льду, то, как оно функционирует, работу на гранях лезвий коньков и всё такое. По мере того, как вы приводите в движение своё тело, вы приводите в движение свой разум и просто готовитесь и делаете небольшой шаг к хорошим ощущениям на тренировке», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.



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