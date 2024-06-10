Нападающий «Амура» рассказал, как убирал стекло после мощного хита Овечкина

Нападающий «Амура» Шевченко рассказал, как убирал стекло после мощного хита Овечкина
Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко опубликовал пост, в котором рассказал, как убирал стекло после мощного хита Александра Овечкина за московское «Динамо».
«Есть ещё одна история, не хуже вчерашней. В Youtube лежит видео старое, 770 тысяч просмотров, как Саша Овечкин разбивает стекло после силового приёма. В Мытищах играли, «Атлант» и московское «Динамо». 2012 год, локаут, в каждой команде почти звезды из НХЛ были. Короче говоря, Овечкин разбивает стекло, зрители в шоке. Игроки тоже как бы удивлены. Выезжают пацаны с лопатами осколки убирать. Ну выезжают и выезжают. Но вот парнишка справа — это я. Играл тогда за юниорку «Атланта», денег практически не платили. А за чистку льда можно было 1500 за игру заработать. Вот я и зарабатывал. За Овечкиным прибирал. Получается, с молодости копать любил!» — написал Шевченко в своём телеграм-канале.