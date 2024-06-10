Хоккеист команды «Заречье» из Нижнего Новгорода погиб в возрасте 18 лет

Хоккеист команды «Заречье» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет, сообщает Нижегородская областная федерация хоккея.
Причины и обстоятельства событий не сообщаются.
— Как бы нам хотелось, чтобы таких новостей не было вообще! Но жизнь слишком суровая штука и небеса забирают лучших. Сегодня стало известно о трагической гибели хоккеиста команды «Заречье», лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова. Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким, дай Бог сил пережить это страшное горе, — говорится в сообщении федерации в соцсетях.