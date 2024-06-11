Передача Тарасенко и 18 спасений Бобровского помогли "Флориде" победить

Хоккеисты "Флориды" переиграли "Эдмонтон" со счетом 4:1 во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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Второй матч финала Кубка Стэнли прошел на домашней арене "пантер". В первом периоде отличились гости - шведский защитник Маттиас Экхольм смог пробить Сергея Бобровского. Эта шайба стала для "Эдмонтона" первой в финале Кубка Стэнли с 2006 года.

Во втором периоде хозяева усилиями Нико Микколы восстановили равенство, а в заключительной двадцатиминутке дубль Эвана Родригеса и шайба Аарона Экблада принесли "пантерам" победу - 4:1.

Гости в концовке встречи начали играть довольно грязно и в одном из эпизодов нападающий Сэм Кэррик нанес удар клюшкой между ног российскому защитнику "Флориды" Дмитрию Куликову, за что получил удаление до конца встречи.

Бобровский в итоге отразил 18 из 19 бросков и был признан третьей звездой встречи. На счету нападающего Владимира Тарасенко голевая передача.

"У нас отличная команда, мы знаем, что нам нужно делать. Мы наслаждаемся матчами. Ребята мне очень помогают, блокируя большое число бросков. Нам помогает опыт финала, соперник - очень опасная атакующая команда", - прокомментировал победу Бобровский.



Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Флориды", серия переезжает в Канаду.