Тарасенко догнал Фетисова по количеству матчей в Кубке Стэнли

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко провел 116‑й матч в Кубке Стэнли. По этому показателю Тарасенко догнал Вячеслава Фетисова и делит с ним 12‑е место по количеству матчей в плей‑офф НХЛ среди россиян.

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Первое место по этому показателю у Сергея Федорова, который провел 183 игры в Кубке Стэнли. После первого периода «Флорида» проигрывает «Эдмонтону» (0:1) во втором финальном матче Кубка Стэнли. НХЛ.

Плей-офф «Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 0:1 (0:1, 0:0) Голы: Экхольм, 11:17.