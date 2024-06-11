«Торпедо» подписало контракт с канадским защитником Филлипсом

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракт с защитником Маркусом Филлипсом, сообщает пресс‑служба команды.

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Соглашение с 25‑летним канадцем рассчитано на один год.

Прошлый сезон Филлипс провел в венгерском «Фехерваре» и набрал 16 (5+11) очков в 38 матчах регулярного чемпионата ICEHL (открытая австрийская лига), а также еще 3 (1+2) результативных балла в 7 матчах плей‑офф. До этого в Европе он выступал за финский «Эссят».

Филлипс был выбран «Лос‑Анджелесом» на драфте НХЛ‑2017 в четвертом раунде под общим 118‑м номером, но в НХЛ так и не сыграл.