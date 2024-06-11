Тренер вратарей Наумов рассказал, с какими чувствами уходил из ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов рассказал, тяжело ли было уходить из московского клуба, где он работал последние шесть сезонов.

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Наумов был назначен на должность тренера вратарей фарм‑клуба «Нью‑Йорк Айлендерс» в АХЛ — команды «Бриджпорт».

— В ЦСКА вы провели шесть лет и именно там стали одним из ведущих тренеров вратарей в КХЛ. Тяжело было расстаться с клубом?

— Конечно, ты прирастаешь к коллективу и к месту. Мы выиграли три Кубка Гагарина, добились больших успехов. Когда ты столько проходишь вместе, все это делает коллектив более дружным. Были не только победы, но были и сложные моменты, когда отыгрывались с 1–3 в финале и в итоге достигали своих целей.

Отмечу, что и в Ярославле на протяжении трех лет мне было приятно работать и уезжать было непросто. Но ты всегда должен понимать, что это неизбежно. В ЦСКА коллектив располагал к комфортной работе, но на данный момент случилось все таким образом.

— Решение об уходе из ЦСКА зрело давно?

— Оно не зрело. Просто стечение обстоятельств. Никаких заранее планов я не вынашивал. Контракт закончился, и все. У команды новый тренерский штаб, — приводит слова Наумова Sport24.