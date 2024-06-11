Российскую хоккеистку хотят видеть в женской НХЛ

Женская сборная России по хоккею редко попадает в центр внимания, и достижения наших девушек в этом виде спорта пока остаются скромными. Никогда не выигрывавшие олимпийские медали и всего трижды завоевавшие бронзу на чемпионатах мира, российские хоккеистки остаются в тени своих коллег. Но, похоже, что на горизонте появилась настоящая звезда — Илона Маркова.

© ЖХК «Агидель»

Сегодня, 11 июня, стало известно, что 22-летняя Илона Маркова стала первой российской хоккеисткой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL), которая является женским аналогом НХЛ. Маркова, играющая на позиции форварда, была выбрана в седьмом раунде под общим 37-м номером клубом «Бостон». В минувшем сезоне, эта команда дошла до финальной серии лиги, где уступила «Миннесоте».

Путь Илоны в хоккее начался в Кирове благодаря её маме, которая когда-то отдала её старшую сестру в этот вид спорта. Маркова, до этого занимавшаяся гимнастикой и фигурным катанием, поначалу не хотела идти в хоккей.

«Были моменты, когда я плакала и говорила: «Мам, зачем ты на меня это надела? Я не хочу здесь находиться». Когда уже стала осознавать, что получается, мне понравилось. Но изначально бы ни за что не пошла в хоккей», — признавалась Маркова в интервью «СЭ».



С 2015 года Илона тренировалась под руководством тренера Сергея Утробина, что стало отправной точкой в её карьере. Сегодня она — четырёхкратная чемпионка России в составе «Агидели». В последнем сезоне Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) Илона провела 42 матча и набрала 40 очков (14 шайб и 26 передач). В плей-офф она добавила ещё 10 очков (5+5) в 7 играх.

Маркова также участвовала в женском чемпионате мира 2021 года и была вызвана на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, хотя и пропустила турнир из-за положительного результата теста на коронавирус.

Стоит отметить, что Илона открыто рассказывала о зарплатах в женском хоккее, заявив, что её зарплата составляет около 60 тысяч рублей в месяц. С переходом в PWHL её доходы, несомненно, увеличатся.

Хотя Маркова не первая российская хоккеистка, попавшая в североамериканскую лигу (до неё была Людмила Белякова в NWHL), её достижение всё равно значимо. PWHL была основана лишь в августе 2023 года, и сезон 2023/24 стал дебютным в её истории.