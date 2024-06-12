Назван игрок «Вашингтона» с лучшим контрактом в сезоне-2023/2024

Журналист Харман Даял в статье на североамериканском портале The Athletic считает лучшим контрактом «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2023/2024 соглашение Дилана Строума.

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«Дилан Строум является де-факто центровом номер один для «Кэпиталз». Он стал лидером в клубе с 67 очками в сезоне. Можете ли вы себе представить, насколько плачевной была бы ситуация с центрами у «Вашингтона», если бы «Чикаго Блэкхоукс» не позволил форварду перейти в стан «столичных»?» — написано в статье.



Напомним, у Строума осталось ещё четыре года контракта с «Вашингтоном» с кэпхитом в $ 5 млн.

В текущем сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв со счётом 0-4. «Кэпс» попали в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко.