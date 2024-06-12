Бывший агент Макдэвида: Коннор не любит, когда его считают избранным

Генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям и экс-агент капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида Джефф Джексон рассказал о первой встрече с канадским суперфорвардом, когда тому было лишь 15 лет.

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