Тарасенко установил уникальное достижение в НХЛ

В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Эдмонтон Ойлерз».

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Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 4:3.

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забросил вторую шайбу своей команды, установив уникальное достижение. Воспитанник новосибирской «Сибири» стал третьим россиянином, сумевшим забросить шайбу в финале Кубка Стэнли, выступая за разные команды. До этого Тарасенко забрасывал шайбу в ворота «Бостона» в финале 2019 года, играя за «Сент-Луис».

Два других россиянина, сумевшие сделать это, — Антон Волченков и Иван Барбашев.

В составе победителей заброшенными шайбами, помимо Тарасенко, отметились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт и Александр Барков. У проигравшей команды отличились Уоррен Фёгеле, Филип Броберг и Райан Маклауд.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Флориды». Четвертая игра серии пройдет в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.