Быков ответил, поменялось ли отношение к российским спортсменам в Европе

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос, поменялось ли отношение к российским спортсменам в Европе после конфликта на Украине в 2022 году.

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«Я думаю, что всё равно каким-то образом отражается. Ведь много людей, которые около спорта, чувствуют это давление со стороны политики. Но здесь, в Швейцарии, я не думаю, чтобы это сильно отражалось в силу того, что они достаточно прагматичная страна, эгоистичная в хорошем смысле. Они стараются свою жизнь налаживать. Может быть, на политическом уровне они где-то и прогибаются, но в целом стараются быть нейтральными. Поэтому со стороны болельщиков нет предубеждения или отторжения к тому, что касается русскоязычного или русского», — сказал Быков в интервью RTVI.



Быков — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в составе сборных СССР, Объединённой команды и России, заслуженный тренер России, главный тренер сборной России в 2006—2011 годах.