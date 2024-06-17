ХК «Спартак» заключил новый контракт с нападающим

Хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с форвардом Иваном Морозовым, сообщает пресс‑служба КХЛ.

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Соглашение с 24‑летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

Морозов выступал за «Спартак» в сезоне‑2023/24 на правах аренды из «Вегаса», права в КХЛ на игрока принадлежали «красно‑белым» — ранее они выменяли их у СКА.

В 48 матчах прошедшего сезона с учетом плей‑офф Морозов заработал 46 (14+32) очков результативности при показателе полезности «+16».