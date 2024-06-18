Легенда НХЛ Мессье назвал аспект игры Макдэвида, в котором ему нет равных

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье ответил на вопрос, в котором сравнил капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида с Уэйном Гретцки, а также отметил катание 27-летнего форварда, назвав его лучшим в истории хоккея.

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— Замечаете ли вы какое-нибудь сходство между Макдэвидом и Гретцки?