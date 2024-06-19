Макдэвид переписал историю НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид установил уникальное достижение.

27-летний канадец, записавший на свой счет две шайбы и две результативные передачи в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 против «Флориды Пантерз», стал первым игроком в истории, кому удалось набрать четыре очка в двух подряд играх решающей серии сезона.

Всего четыре очка в двух матчах финала плей-офф НХЛ удалось набрать лишь канадца Уэйну Гретцки в 1985 году в серии против «Филадельфии Флайерз», сделал он это в третьей и пятой играх.

Встреча «Флориды» и «Эдмонтона» прошла в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в присутствии 19 956 зрителей и завершилась победой канадской команды со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами, помимо Конора Макдэвида, отметились Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри. У проигравшей команды отличились Мэттью Ткачук, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Флориды». Шестая игра серии пройдет в Эдмонтоне в ночь на 22 июня, стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.