Плотников: иностранцы едут в КХЛ с удовольствием

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал увеличение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В интервью Legalbet он отметил, что новый лимит не приносит ничего нового, и подчеркнул, что увеличение количества легионеров может иметь как плюсы, так и минусы.

Плотников рассказал, что меньшее количество легионеров позволит предоставить больше шансов молодежи, но большее количество иностранцев упростит задачу командам, которые сталкиваются с проблемами при подписании российских хоккеистов. Сергей также отметил, что иностранцы с удовольствием едут играть в КХЛ.

В следующем сезоне команды в лиге смогут вносить в заявку на игру пятерых иностранных игроков вместо трех.