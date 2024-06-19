Курьянов оценил возвращение нападающего Яремчука в «Авангард»

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов оценил возвращение нападающего Александра Яремчука в омский клуб. В результате совершённого обмена с «Витязем» форвард подписал контракт с омским клубом сроком на три года.

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«Александра Яремчука мы хорошо знаем по выступлению за нашу команду в тот период, когда она играла в Балашихе. Это техничный обученный игрок, прошедший школу Хартли и набравшийся опыта за последние годы в ведущих звеньях «Витязя». Настало время сделать шаг вперёд, это понимаем и мы, и сам хоккеист. Все условия и возможности для этого есть. Яремчук способен решить эпизод в одиночку, но прежде всего это командный игрок, с характером и желанием побеждать. Рады его возвращению в «Авангард», — цитирует Курьянова пресс-служба клуба.